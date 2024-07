Tennis Krimi mit Tränen: Paolini gegen Krejcikova um Wimbledon-Sieg

Paolini und Krejcikova bestreiten am Samstag ihr erstes Endspiel beim prestigeträchtigen Rasenturnier. Im Doppel allerdings ist Krejcikova bereits zweimalige Wimbledon-Gewinnerin. „Es ist unglaublich“, sagte Krejcikova: „Es ist sehr schwer zu erklären, was ich gerade fühle. Ich bin so stolz auf mein Spiel und meinen Kampfgeist.“