DEL : Krupp zurück in Köln - Ex-Bundestrainer übernimmt die Haie

Krupp zurück in Köln - Ex-Bundestrainer übernimmt die Haie

Kehrt in seine alte Heimat zurück: Trainer Uwe Krupp. Foto: Sven Hoppe/dpa.

Köln Nach 17 Niederlagen am Stück haben sich die Kölner Haie in der DEL von Cheftrainer Stewart getrennt. Sein Nachfolger ist ein alter Bekannter und Kölner.

Ausgerechnet am Rosenmontag haben die Kölner Haie ihren bisherigen Chefcoach beurlaubt und den früheren Bundestrainer Uwe Krupp in seine Heimat zurückgeholt. Der gebürtige Kölner soll den Traditionsverein in der Deutschen Eishockey Liga vor der totalen Blamage bewahren.