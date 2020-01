Hamburger Investor : Kühne über HSV-Engagement: „Sehr trauriges Kapitel“

Hamburg Investor und Anteilseigner Klaus-Michael Kühne hat sein Engagement beim Fußball-Zweitligisten Hamburger SV als „sehr trauriges Kapitel“ bezeichnet.

Kühne hat in den vergangenen Jahren mehrere Millionen Euro in den sportlich im Mittelmaß versunkenen Club gesteckt. „Ich wundere mich manchmal über mich selbst, dass ich mich dazu habe hinreißen lassen“, sagte Kühne. „Aber das ist für mich eine emotionale Sache. Ich habe das für Hamburg getan. Ich will, dass die Stadt insgesamt stark ist und an Ausstrahlung gewinnt.“