US Open : Kyrgios verpasst das Halbfinale - Auch Gauff draußen

New York Nick Kyrgios kann nicht an seine Glanzvorstellung gegen Titelverteidiger Daniil Medwedew anknüpfen und verliert sein Viertelfinalspiel gegen den Russen Karen Chatschanow. Auch für US-Jungstar Coco Gauff ist das Turnier beendet.

Nick Kyrgios schnappte sich seine Taschen und verließ gefrustet das Arthur Ashe Stadium: Der australische Tennisstar hat bei den US Open in New York in einem Fünfsatz-Krimi das Halbfinale verpasst.