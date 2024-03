NBA Lakers gewinnen Offensivspektakel gegen Indiana

Die Los Angeles Lakers um Superstar LeBron James haben sich in der NBA in einem Offensivspektakel gegen die Indiana Pacers durchgesetzt. Die Lakers gewannen mit 150:145 (72:68), mit den insgesamt 295 Zählern sorgten beide Teams für die dritthöchste Punkteausbeute in einem Spiel der nordamerikanischen Basketballliga in dieser Saison.