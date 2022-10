Basketball : Lakers-Problem nach zweiter NBA-Pleite: Zu wenig gute Werfer

Los Angeles Die NBA-Saison der Los Angeles Lakers ist gerade Mal zwei Spiele alt, da ist ein Problem der Mannschaft des derzeit verletzten Dennis Schröder schon offensichtlich.

Schröder fehlt noch länger

Schröder fehlt den Lakers wegen einer Operation am Daumen. Das Team rechnet mit drei bis vier Wochen Ausfallzeit, er selbst will es in zwei bis drei Wochen schaffen.