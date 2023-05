NBA Lakers verlieren zweites Spiel gegen Nuggets in Playoffs

Die Denver Nuggets haben auch das zweite Spiel in den Western Conference Finals gegen die Los Angeles Lakers gewonnen und den NBA-Rekordmeister massiv unter Druck gesetzt. Vor den beiden anstehenden Partien in Los Angeles holten die Nuggets ein 108:103 und führen in der Best-of-Seven-Serie nun 2:0. Zum Einzug in die NBA-Finals braucht es vier Siege.