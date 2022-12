Skispringen : Lanisek siegt in Engelberg - Wellinger bester DSV-Adler

Bester DSV-Adler in Engelberg: Andreas Wellinger. Foto: Grzegorz Momot/PAP/dpa

Engelberg Die deutschen Skispringer um Karl Geiger haben beim Weltcup in Engelberg nicht in den Kampf um die Podestplätze eingreifen können. Geiger belegte am Samstag in der Schweiz nur einen enttäuschenden 22. Rang.

Bester Deutscher wurde Andreas Wellinger als Sechster. Damit erzielte der Olympiasieger von 2018 sein bislang bestes Saisonergebnis. Den Sieg sicherte sich der Slowene Anze Lanisek knapp vor dem polnischen Gesamtführenden Dawid Kubacki. Dritter wurde dessen Landsmann Piotr Zyla.

Markus Eisenbichler belegte den 27. Platz. Pius Paschke als Elfter und Stephan Leyhe auf Rang 18 holten ebenfalls noch Weltcup-Punkte. Constantin Schmid schied bereits nach dem ersten Durchgang aus.

(dpa)