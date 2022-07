Wimbledon : Lauf geht weiter: Maria im Viertelfinale gegen Niemeier

Tatjana Maria steht in Wimbledon im Viertelfinale. Foto: Alberto Pezzali/AP/dpa

London Tatjana Maria schafft in Wimbledon die nächste Sensation. Erstmals in ihrer Karriere steht sie bei einem Grand Slam im Viertelfinale. Und auch Jule Niemeier ist im „Last 8 Club“.

Jule Niemeier und Tatjana Maria haben ihren Sensationslauf beim Rasen-Klassiker in Wimbledon jeweils fortgesetzt und treffen nun im Viertelfinale aufeinander.

Die 22 Jahre alte Niemeier setzte sich auf dem Centre Court in 76 Minuten gegen die Britin Heather Watson mit 6:2, 6:4 durch. Kurz zuvor bezwang die 34-jährige Maria die an Nummer zwölf gesetzte Lettin Jelena Ostapenko mit 5:7, 7:5, 7:5.

Tatjana Maria riss beide Arme nach oben und genoss ungläubig ihren nächsten Gänsehaut-Coup. Mit einer großen Energieleistung setzte die 34 Jahre alte zweifache Mutter ihren Sensationslauf beim Tennis-Rasenklassiker in Wimbledon fort und erreichte erstmals das Viertelfinale.

„Oh mein Gott. Ich habe keine Worte für dieses unfassbare Publikum“, sagte Maria überwältigt und bedankte sich für die Unterstützung. „Ich habe mir gesagt: Die glauben an mich, also glaube auch ich an mich.“