Winterspiele in Peking : Laura Nolte im Monobob auf Medaillenkurs

Yanqing Die Premiere im Monobob der Frauen ist nicht unbedingt eine Werbung für den Sport. Einzig Ausnahmepilotin Humphries überzeugt an den Lenkseilen. Die Chance auf eine deutsche Medaille ist aber da.

So bleibt nur für Nolte eine Medaillenchance. Den Druck von der deutschen Siegesserie im Eiskanal mit sechs Goldmedaillen spielt die Jugend-Olympiasiegerin von 2016 in der neuen Disziplin vor den beiden abschließenden Läufen am Montag herunter. „Man freut sich einfach für die anderen, man weiß aber, dass jetzt alle Augen auf einen schauen. Denn wir werden wohl die erste Disziplin sein, wo es nicht so ist“, sagte Nolte und ordnete die neue Disziplin ein: „Weder Mariama noch ich haben in dieser Saison einen Weltcup im Monobob gewonnen.“