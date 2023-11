NFL-Gastspiel „Laut und leidenschaftlich“: Deutschland begeistert Mahomes

Die Partie vor 50.023 Zuschauern in der Frankfurter Arena wurde zu einem Football-Fest, bei dem die meisten Anhänger in den roten Farben der Chiefs gekleidet waren. „Es war super cool, hier zu sein. Die gesamte Erfahrung. Jeder war aufgeregt. Ich möchte gerne zurückkommen“, sagte Mahomes. Die Partie habe sich angefühlt wie ein Heimspiel, fügte der Starspieler an.