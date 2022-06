NBA-Superstar : LeBron James: „Ich will ein Team in Vegas besitzen“

Los Angeles Dass LeBron James nach seiner Karriere ein NBA-Team Besitzen will, hat er schon öfter gesagt - und nun auch erstmals seinen favorisierten Standort genannt.

„Ich will ein Team in Vegas. Ich will ein Team in Vegas besitzen“, sagte der 37 Jahre alte Basketballer in einem aufgezeichneten Gespräch für die Reihe „The Shop“, die in den USA am Freitagabend (Ortszeit) veröffentlicht wird.