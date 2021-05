Basketball : LeBron James wirft die Lakers in die NBA-Playoffs

LeBron James wirft die Lakers in die NBA-Playoffs

Los Angeles LeBron James hat seine Klasse unterstrichen und die Los Angeles Lakers mit einem sehenswerten Dreier zum Sieg gegen die Golden State Warriors in die Playoffs der NBA geführt.

Basketball-Superstar LeBron James hat einmal mehr bewiesen, wie wichtig er für die Los Angeles Lakers in der nordamerikanischen NBA ist.

„Große Spieler treffen solche Würfe - und dieser war großartig“, sagte Warriors-Leistungsträger Stephen Curry, der mit 37 Punkten der beste Werfer der Partie war. Zwar kam Golden State noch zwei Mal in Ballbesitz, doch Kapital konnten die Gäste daraus nicht mehr schlagen.

In den Playoffs treffen die Lakers in der ersten Runde auf die Phoenix Suns, die sich als zweitbeste Mannschaft des Westens qualifiziert hatten. „Es war gut, dass wir das erste Spiel für uns entschieden haben. Wir haben uns zwar schwer getan, aber jetzt können wir uns in Ruhe vorbereiten“, sagte James, der mit 22 Punkten, elf Rebounds und zehn Assists ein sogenanntes Triple-Double auflegte.