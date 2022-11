Weltcup in Levi : Lena Dürr verpasst Slalom-Podest - Shiffrin siegt

Weltcup in Levi

Lena Dürr beim Slalom-Weltcup in Levi. Foto: Jnu/Lehtikuva/dpa

Levi- Skirennfahrerin Lena Dürr hat trotz optimaler Ausgangsposition ihren ersten Weltcup-Sieg im Slalom knapp verpasst. Die 31 Jahre alte Technikerin fiel im finnischen Levi nach Führung zur Halbzeit noch auf Platz vier zurück.

Der Rückstand auf Siegerin Mikaela Shiffrin betrug am Ende 0,75 Sekunden. Zweite wurde Anna Swenn Larsson aus Schweden vor der slowakischen Olympiasiegerin Petra Vlhova. Dürr, die immerhin auf Anhieb die nationale WM-Norm knackte, war mit einem Vorsprung von 0,45 Sekunden in den Finaldurchgang gestartet.

Jessica Hilzinger als 16. und Andrea Filser auf Platz 24 rundeten das gute deutsche Gesamtergebnis ab. Emma Aicher, Lara Klein bei ihrem Weltcup-Debüt und Marlene Schmotz hatten den Finallauf der besten 30 verpasst. Am Sonntag (10.15/13.15 Uhr/ Eurosport und BR) steht für die Damen in Lappland ein zweiter Slalom an.