Wertvollster Spieler : Leon Draisaitl geht als MVP-Kandidat in die NHL-Endrunde

Edmonton Topscorer ist Leon Draisaitl bereits, seither galt er mindestens als Mitfavorit auf den Titel für den wertvollsten Spieler in der NHL. Dass der Kölner Eishockey-Profi die Auszeichnung tatsächlich gewinnt, ist nun nochmal wahrscheinlicher geworden.

„Es sind komische Zeiten gerade. Aber es ist immer schön, in der Liga und unter den Spielern anerkannt zu sein. Das ist toll für alle drei von uns“, sagte Draisaitl in einer gemeinsamen Videoschalte mit dem Kanadier MacKinnon und dem Russen Panarin. Die Stimmen für die Wahl kommen von den NHL-Profis.

Die Auszeichnung als Topscorer der NHL holte sich Draisaitl bereits mit beeindruckenden Werten, seither galt der Angreifer der Edmonton Oilers mindestens als Mitfavorit auf den MVP-Titel. In nur 15 von 71 Spielen blieb er in dieser Saison ohne direkte Torbeteiligung und kam auf insgesamt 110 Punkte.

„Wir arbeiten sehr hart daran, die Spieler zu sein, die wir heute sind. Das beginnt in einem jungen Alter. Ich bin mit 16 hier her gekommen, es hat eine Weile gedauert, bis ich mich zurecht gefunden habe“, sagte Draisaitl über seine Entwicklung der vergangenen Jahre in der gemeinsamen Videoschalte mit den beiden anderen nominierten Profis. „Ich hatte tolle Spieler und Trainer um mich, die mich angeleitet haben. Die haben etwas in mir gesehen, da bin ich sehr glücklich.“