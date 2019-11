Nationalspieler : Leon Goretzka übernimmt soziale Verantwortung

Will als Nationalspieler auch soziale Verantwortung übernehmen: Leon Goretzka. Foto: Marius Becker/dpa.

Berlin Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka hat sich erneut klar gegen Rassismus und für Gleichberechtigung positioniert.

„Die Gesellschaft - und gerade auch die jüngere Generation - wird politischer“, sagte der Mittelfeldspieler des FC Bayern in einem Interview den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. „Wenn ich als Sportler so viel Gehör finde, kann ich das ja auch anders nutzen, als nur zu zeigen, was für ein tolles Auto ich fahre.“