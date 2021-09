Bahnrad-Sprinter : Levy tritt zurück und wird Junioren-Bundestrainer

Cottbus Der vierfache Bahnradsport-Weltmeister Maximilian Levy hat seinen Abschied vom Leistungssport zum Jahresende erklärt.

„Der Moment ist genau richtig. Es gibt nichts, was ich noch besser machen könnte. Ich trete ab als amtierender Europameister in Sprint und Keirin und habe nochmals super Ergebnisse bei den Olympischen Spielen eingefahren“, sagte der 34-Jährige auf einer Pressekonferenz in Cottbus.