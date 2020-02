Leyhe in Sapporo auf dem Podest - Kraft baut Führung aus

Auf dem Podest in Sapporo: Sieger Stefan Kraft (M) steht zwischen Stephan Leyhe (l) und dem Japaner Ryoyu Kobayashi. Foto: kyodo/dpa.

Sapporo Skispringer Stephan Leyhe hat beim Weltcup-Wettbewerb im japanischen Sapporo einen Podestplatz geholt. Der 28-Jährige belegte nach Sprüngen auf 125,5 und 142 Meter den zweiten Platz und musste sich nur Österreichs Gesamtführendem Stefan Kraft (139 und 139 Meter) geschlagen geben.

Gelb-Träger Kraft baute in dem Olympia-Ort von 1972 seine Führung aus und legte 55 weitere Punkte zwischen sich und dem Deutschen Karl Geiger, der diesmal nach Sprüngen auf 130 und 124,5 Meter Fünfter wurde. Das Tages-Podest hinter Kraft und Leyhe komplettierte Lokalmatador Ryoyu Kobayashi als Dritter.

Im engen Vierkampf um den Gesamtweltcup ist der 26 Jahre alte Kraft nun klar in der besten Position. Hinter Leyhe und Geiger schafften es für das deutsche Skisprung-Team auch Pius Paschke (25.) und Constantin Schmid (27.) in den zweiten Durchgang. Am kommenden Wochenende steht für das Team des Deutschen Skiverbandes der Heim-Weltcup im hessischen Willingen auf dem Programm.