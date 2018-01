Leyhe und Freitag trotzen Wind im Training

Das erste Training der Skispringer bei der Vierschanzentournee in Innsbruck ist am Mittwoch um 30 Minuten verschoben worden, teilten die Veranstalter kurz vor dem eigentlich angesetzten Beginn um 11.45 Uhr mit. dpa

Der Führende der Vierschanzentournee, Kamil Stoch, hat auch den ersten Trainingsdurchgang in Innsbruck gewonnen.

Der Pole sprang bei starken Winden auf der Bergisel-Schanze auf 130,5 Meter und distanzierte damit die Konkurrenz. Der Trainingsdurchgang konnte trotz des Windes überraschenderweise ohne große Verzögerungen durchgezogen werden.

Die für 14.00 Uhr angesetzte Qualifikation sollte pünktlich beginnen, teilten die Veranstalter in Innsbruck mit. Zuvor waren in Tirol orkanartige Böen für den Nachmittag gemeldet. Stephan Leyhe (125 Meter) als Dritter und der Gesamtweltcup-Führende Richard Freitag (121 Meter) als Vierter schafften es ebenfalls in vordere Ränge.

