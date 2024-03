Ski alpin Liebe, Leben und Tod: Shiffrins Ritt durch die Emotionen

Wochenlang war Kilde an den Rollstuhl gefesselt. Eine der „größten Herausforderungen meines Lebens“ sei das gewesen, berichtete er kürzlich. Mittlerweile läuft Kilde wieder. Ein bisschen zumindest. Es gehe voran, meint Shiffrin. „Aber es ist ein langer Weg.“ Auf dem sie ihren Lebensgefährten begleitet. Der reichlich Energie kostet, wie sie sagt - sie, vor allem natürlich aber: ihn. Das Wichtigste in ihrer Beziehung sei, dass „wir die Gefühle des anderen verstehen“, erklärt Shiffrin in ihrer gewohnt offenen Art. Womöglich wurde ihr das in der gemeinsamen Zwangspause bewusster denn je.