Tennis : Lisicki scheitert in Berlin in der Qualifikation

Lisicki scheitert in Berlin in der Qualifikation

Berlin Sabine Lisicki hat beim Rasenturnier in Berlin den Sprung ins Hauptfeld verpasst.

Die ehemalige Wimbledonfinalistin verlor in der zweiten Qualifikationsrunde gegen die Australierin Daria Saville mit 0:6, 6:7 (7:9) und ist damit in ihrer Heimatstadt nicht dabei, wenn die Tennis-Veranstaltung an diesem Montag so richtig losgeht.