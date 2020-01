Premier League : Liverpool ein Jahr unbesiegt - Klopp: Bettruhe statt Party

Liverpool Der FC Liverpool nimmt Kurs auf die erste Fußball-Meisterschaft seit 30 Jahren. Das Team von Jürgen Klopp ist nun schon seit einem Jahr ungeschlagen. Doch der Trainer sieht noch Verbesserungsbedarf.

„Es ist nicht so, dass es in der Kabine eine Party gab oder so“, stellte Klopp nach dem 2:0 (1:0)-Sieg gegen Sheffield United klar. „Es ist eine sehr intensive Phase des Jahres, da will keiner losziehen und was trinken gehen. Die sind alle froh, wenn sie im Bett sind. Und ich übrigens auch.“

Vor dem Derby im FA Cup am 5. Januar gegen den Lokalrivalen FC Everton deutete Klopp an, dass er einige Spieler schonen will. Der frühere Leipziger Naby Keita wird verletzt ausfallen. „Ich werde tun, was ich für richtig halte“, sagte Klopp. „Manche Dinge kann ich selbst entscheiden, das mache ich. Und andere Dinge wird mir die medizinische Abteilung empfehlen.“ Mag das Pokal-Derby in Anfield auch noch so prestigeträchtig sein - die Premier League geht in diesem Jahr vor, auch wenn Klopp das selbst so nicht sagen würde.