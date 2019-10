Premier League : Liverpool schlägt Tottenham - Hasenhüttl erlebt Debakel

Liverpool Spitzenreiter FC Liverpool hat in der englischen Premier League den neunten Sieg im zehnten Spiel gefeiert. Das Team von Trainer Jürgen Klopp drehte zuhause gegen Tottenham Hotspur einen frühen Rückstand und gewann verdient mit 2:1 (0:1).

„Das war ein Superspiel, ich liebe es“, freute sich Klopp über den Sieg im Duell der Champions-League-Finalisten. Jordan Henderson (52. Minute) und Mohamed Salah (75.) per Strafstoß schossen in Anfield die Tore für Liverpool, nachdem die Gäste schon in der ersten Minute durch Harry Kane in Führung gegangen waren. Die noch ungeschlagenen Reds waren die bessere Mannschaft, scheiterten allerdings mehrfach am starken Spurs-Keeper Paulo Gazzaniga, der für den verletzten Hugo Lloris im Tor stand. Kurz nach der Pause hatte Liverpool Glück, als Heung-Min Son Torwart Alisson umkurvte, dann aber den Querbalken traf.