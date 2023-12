Sieg in Engelberg Lobeshymnen für Skispringer Paschke: „Wilder, alter Hase“

Sein eigener Frust, bei schwierigen Bedingungen von Platz eins noch auf Rang zwölf durchgereicht worden zu sein, war da verflogen. Karl Geiger lobte das Durchhaltevermögen und den Kampf von Paschke. „Sich jetzt mit einem Sieg zu belohnen, ist mehr als verdient“, lobte Geiger. Mit seinem Sieg rückt Paschke automatisch in den engen Favoritenkreis für die Vierschanzentournee, die am 29. Dezember in Oberstdorf beginnt.