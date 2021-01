Heim-WM in Königssee : Loch mit Silber „mega happy“ - Doppelsitzer triumphieren

Nach acht Weltcupsiegen in Serie musste sich Felix Loch bei der Heim-WM am Königssee mit Rang zwei zufrieden geben. Foto: Tobias Hase/dpa

Schönau am Königssee Der große Favorit hat WM-Gold knapp verpasst, dennoch sammeln die deutschen Rennrodler bei der WM am Königssee fleißig Medaillen. Die Doppelsitzer Eggert/Benecken wurden Weltmeister vor Wendel/Arlt. Insgesamt gab es bislang acht Podestplätze für Deutschland.

Die beiden besten deutschen Doppelsitzer, die in der Weltcupsaison nicht so erfolgreich waren und den Sieg im Gesamtklassement verpasst haben, zeigten sich bei der WM hingegen in blendender Form und teilten sich die Siege. Toni Eggert und Sascha Benecken siegten zum vierten Mal in Serie bei den Welttitelkämpfen und schlossen zu den Rekord-Weltmeistern Patric Leitner/Alexander Resch auf. Mit Silber am Samstag konnten die tags zuvor gekürten Sprint-Weltmeister Tobias Wendl/Tobias Arlt gut leben.