Rennen in Lillehammer Lochner im Zweierbob bei Dreifacherfolg vor Friedrich

Mit einem Bahnrekord im ersten Lauf in 50,34 Sekunden hatte der fünfmalige Weltmeister Lochner den Grundstein für den Sieg gelegt. Der frühere Abonnementsmeister Friedrich konterte mit der bis dato besten Zeit des zweiten Laufs in 50,39 Sekunden und schob sich damit am deutschen Meister Ammour vorbei, der nach dem ersten Lauf noch vier Hundertstel vor dem Oberbärenburger gelegen hatte. Für einen Sieg reichte es nicht, da Lochner zum Abschluss den gerade von ihm aufgestellten Bahnrekord um weitere fünf Hundertstel auf 50,29 Sekunden unterbot.