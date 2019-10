Test gegen Argentinien : Löw lobt seine Not-Elf - Neues Ziel: Sieg in Estland

Löw lobt seine Not-Elf - Neues Ziel: Sieg in Estland

Gang in die Kurve: Die DFB-Elf bedankt sich bei den Fans in Dortmund. Foto: Marius Becker/dpa.

Dortmund Auch ohne das Glücksgefühl eines Prestige-Erfolges gegen Argentinien verließ Joachim Löw die Dortmunder Fußball-Arena sehr zufrieden.

„Klar ist man ein bisschen enttäuscht im ersten Moment, wenn man 2:2 gespielt hat“, haderte der Bundestrainer angesichts einer 2:0-Führung und einer starken Länderspielleistung der unerfahrenen deutschen Not-Elf in der ersten Halbzeit.

Aber in der Gesamtbetrachtung überwog am Mittwochabend auch bei Löw das Erfreuliche. „Ich habe persönlich viele positive Erkenntnisse aus dem Spiel gezogen.“ Er machte seiner Mannschaft „ein Kompliment, mit welchem Mut, mit welchem Herz sie gespielt hat“. Er lobte gerade auch die Debütanten, allen voran den Freiburger Robin Koch, der in der Abwehr stabil gewirkt habe: „Einige Spieler, die zum ersten Mal auf dem Platz standen, haben ihre Sache schon verdammt gut gemacht.“