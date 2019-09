Havertz auf der Bank : Löw verstärkt Offensive gegen Nordirland

Kai Havertz steht gegen in Nordirland nicht in der Startelf. Foto: Christian Charisius.

Belfast Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft geht mit einer sehr offensiven Ausrichtung in das EM-Qualifikationsspiel am Abend in Belfast gegen Tabellenführer Nordirland.

Bundestrainer Joachim Löw verändert die Startformation gegenüber dem 2:4 gegen die Niederlande auf zwei Positionen. Für Jonathan Tah und den verletzt fehlenden Nico Schulz kommen Julian Brandt und Marcel Halstenberg neu ins Team. Brandt ergänzt den Angriff um Serge Gnabry, Marco Reus und Timo Werner. In der Abwehr stellt Löw wie angekündigt von Dreier- auf Viererkette um. Kai Havertz sitzt erneut auf der Ersatzbank.

Die deutsche Startelf: