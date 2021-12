NBA : Los Angeles Clippers gewinnen Stadtduell gegen Lakers

Los Angeles Die Los Angeles Clippers haben das erste Stadtduell gegen die Lakers der aktuellen NBA-Saison gewonnen.

Der deutsche Basketball-Nationalspieler Isaiah Hartenstein steuerte am Freitagabend (Ortszeit) in knapp 16 Minuten Spielzeit elf Punkte zum 119:115-Erfolg bei. Superstar LeBron James erzielte 23 Punkte für die Lakers bei seiner Rückkehr nach kurzer Zeit auf der Corona-Liste der nordamerikanischen Profiliga.

Schlechter als für Hartenstein lief es am Freitag für die anderen Deutschen in der besten Basketball-Liga der Welt. Dennis Schröder kassierte trotz 26 Punkten mit den Boston Celtics in einer spektakulären Partie eine 130:137-Niederlage bei den Utah Jazz.