Riesenslalom der Männer : Luitz und Schmid verpassen Top10 bei Braathen-Sieg in Sölden

Luitz und Schmid verpassen Top10 bei Braathen-Sieg in Sölden

Verpasste beim Saisonauftakt in Sölden die Top-10: Stefan Luitz. Foto: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE/dpa

Sölden Die deutschen Skirennfahrer haben eine Top-Ten-Platzierung beim Weltcup-Auftakt in Sölden verpasst.

Stefan Luitz wurde beim ersten Riesenslalom des Winters im Ötztal am Sonntag 14. und wies dabei einen Rückstand von 1,80 Sekunden auf den überraschenden Sieger Lucas Braathen auf. Der erst 20 Jahre alte Norweger raste erstmals in seiner Karriere auf ein Weltcup-Podium. Alexander Schmid (+1,82) belegte den 15. Platz. Fabian Gratz schaffte es als 40. des ersten Durchgangs nicht in die Punkteränge.