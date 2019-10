Vor Saisonstart : Luitz will um Riesenslalom-Gesamtsieg mitfahren

Sölden Skirennfahrer Stefan Luitz will bald um den Gesamtsieg im Riesenslalom kämpfen.

Luitz hat eine schwere Zeit hinter sich. In der vergangenen Saison holte er den ersten Weltcup-Sieg seiner Karriere, musste danach aber juristisch darum kämpfen und stand in den Rennen danach unter enormem Druck. Vor der WM in Are verletzte er sich zudem an der Schulter. „Das war schon mit die härteste Saison überhaupt. Jetzt kann mich so schnell nichts mehr aus der Fassung bringen“, sagte Luitz in Sölden.