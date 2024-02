American Football Mahomes besser als Purdy - aber Chiefs besser als die 49ers?

Ebenfalls in den Top 5 bei der Wahl zum wertvollsten Spieler der Saison ist McCaffrey einer der Unterschiedsspieler im durchweg stark besetzten Kader der 49ers. Auch er hat seine erste komplette Saison für San Francisco hinter sich und dabei gezeigt, wieso ihn Abwehrspieler in der Liga so fürchten. McCaffrey ist auf dem Papier ein Runningback und trägt den Ball durch die Verteidigungsreihen - genauso gut kann er aber auch als Passempfänger für Gefahr sorgen. In seinen 31 Spielen in der Startaufstellung seit dem Wechsel von den Carolina Panthers kommt er auf 38 Touchdowns für die 49ers.