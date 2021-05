Historischer Sieg : Major-Triumph mit 50: Mickelson schreibt Golf-Geschichte

Kiawah Island Mit 50 Jahren gewinnt Phil Mickelson ein Major-Turnier. Das ist einzigartig in der Golf-Welt. Für diesen geschichtsträchtigen Erfolg musste der Routinier aber einiges in seinem Leben ändern.

Als sich der 50 Jahre alte Phil Mickelson zum 18. Grün des Kiawah Island Golf Resorts aufmachte, um sein historisches Werk zu vollenden, drängten sich tausende enthusiastische Fans dicht an dicht an der Seite des Kaliforniers. Die jubelnde Masse schien ihren Helden regelrecht verschlucken zu wollen. Unter der tatkräftigen Mithilfe der Sicherheitsleute bahnte sich Mickelson mühsam den Weg aufs Grün, versenkte den Ball mit zwei Putts zum Sieg der PGA Championship im Loch und krönte damit seine einzigartige Karriere.

An diesem Sonntag im Mai 2021 gehörte die große Bühne der Golf-Welt ganz allein Mickelson. Der Schatten des ewigen Rivalen Tiger Woods war verschwunden. Der Kalifornier genoss die Ovationen der 10.000 Fans, die nach den Corona-Lockerungen auf die Anlage durften, in vollen Zügen. Woods gratulierte Mickelson zu dem historischen Ereignis umgehend via Twitter: „Wirklich inspirierend zu sehen, dass @PhilMickelson es im Alter von 50 Jahren noch einmal geschafft hat. Glückwunsch!!!!!!!“, schrieb der Superstar und 15-malige Major-Champion, der wegen der Folgen eines Autounfalls nicht an der PGA Championship teilnehmen konnte.