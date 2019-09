Ski-Weltcupsieger : Marcel Hirscher beendet wohl seine Karriere

Salzburg Wenn sich der österreichische Ski-Rennfahrer Marcel Hirscher heute (20.15 Uhr) zu seiner Zukunft äußert, ist für ihn noch einmal eine große Bühne bereitet.

Hirschers Pressekonferenz mit dem Titel „Rückblick, Einblick, Ausblick“ erregt weltweit große Aufmerksamkeit und wird zur besten Sendezeit von Fernsehstationen in seiner Heimat und in vielen weiteren Ländern live übertragen. Hierzulande ist Hirschers Auftritt im Servus TV zu sehen. Sogar der US-Nachrichtensender CNN schickt ein Kamerateam, auch die „New York Times“ entsendet Reporter in die Event-Location „Gusswerk“ in Salzburg.