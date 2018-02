später lesen Deutsches Tennis-Team Maria bringt Fed-Cup-Damen in Weißrussland in Führung FOTO: Sergei Grits FOTO: Sergei Grits Teilen

Tatjana Maria hat die deutschen Tennis-Damen im Erstrunden-Duell des Fed Cups in Weißrussland in Führung gebracht. Die deutsche Nummer eins setzte sich in Minsk gegen Vera Lapko mit 6:4, 5:7, 6:0 durch und holte damit den zweiten Punkt für das stark ersatzgeschwächte deutsche Team. dpa