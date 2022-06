Wimbledon : Maria erreicht zweite Runde - Quartett um Petkovic raus

London Tatjana Maria hat als dritte deutsche Tennisspielerin beim Rasen-Klassiker in Wimbledon die zweite Runde erreicht. Die 34-Jährige aus Bad Saulgau bezwang die australische Qualifikantin Astra Sharma mit 4:6, 6:3, 6:4 und sorgte für das erste deutsche Erfolgserlebnis am Dienstag.

Andrea Petkovic und die Wimbledon-Debütanten Nastasja Schunk, Tamara Korpatsch und Daniel Altmaier schieden hingegen direkt zum Auftakt aus. Maria musste in ihrer Erstrunden-Partie eine Extra-Schicht einlegen. Die Partie der zweifachen Mutter war beim Stand von 1:1-Sätzen am Montag wegen Dunkelheit unterbrochen worden, zum 4:3 im dritten Durchgang gelang ihr das entscheidende Break. „Wimbledon ist mein Lieblings-Grand-Slam und es ist das erste Grand-Slam-Match, das ich mit beiden Töchtern gewonnen habe. Das ist etwas Besonderes“, schwärmte Maria. Zuletzt hatte sie 2018 in Wimbledon eine Partie für sich entschieden.