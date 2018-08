später lesen WTA-Turnier Maria verliert Auftaktmatch in Montreal FOTO: Jonathan Brady FOTO: Jonathan Brady Teilen

Die deutsche Tennisspielerin Tatjana Maria hat beim Hartplatz-Turnier in Montreal den Einzug in die zweite Runde verpasst. Die 30-Jährige verlor ihre Erstrunden-Partie gegen die Französin Alizé Cornet in drei Sätzen mit 6:4, 1:6, 3:6. dpa