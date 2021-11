NBA : Mavericks gewinnen beim Doncic-Comeback gegen Clippers

Los Angeles Luka Doncic hat die Dallas Mavericks bei seinem Comeback zu einem umkämpften Sieg gegen die Los Angeles Clippers geführt.

Zwei Tage nach der Niederlage kam der slowenische Ausnahmebasketballer im zweiten Spiel gegen die Clippers nacheinander beim 112:104 nach Verlängerung auf 26 Punkte. Doncic hatte die vorausgehenden drei Partien wegen Problemen am Knie und Knöchel verpasst und war bei seiner Rückkehr sofort wieder Dreh- und Angelpunkt der Mavericks. Dass sein Team in den letzten fünf Sekunden der regulären Spielzeit einen Fünf-Punkte-Vorsprung noch verspielte und eine Zusatzschicht schieben musste, konnte er aber auch nicht verhindern.

Mit zehn Siegen und acht Niederlagen zogen die Mavericks in der Western Conference an den Clippers vorbei, die eine Niederlage mehr auf dem Konto haben. Kleber verbuchte in seiner zweiten Partie seit der überstandenen Bauchmuskelverletzung als Einwechselspieler in mehr als 35 Minuten acht Zähler, neun Rebounds und sechs Vorlagen. Erst sein vergebener zweiter Freiwurf 1,9 Sekunden vor Schluss der regulären Spielzeit ermöglichte den Clippers die Chance auf den Ausgleich mit dem letzten Wurf und die Verlängerung. „Das war bitter. Wenn du den Freiwurf machst, ist das Spiel halt vorbei“, sagte Kleber.