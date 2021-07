Olympische Spiele : Medaillenkandidat Zverev locker weiter - Kohlschreiber raus

Tokio Tennis-Star Naomi Osaka gibt ein vielbeachtetes Comeback, Wimbledonsiegerin Ashleigh Barty scheidet überraschend aus - und Andy Murray verzichtet. An einem ereignisreichen Tennis-Tag bei den Olympischen Spielen löst Alexander Zverev seine Aufgabe unaufgeregt.

Beim lockeren 6:1, 6:3 in nur 59 Minuten hatte der beste deutsche Tennisspieler bei seiner Olympia-Premiere im Einzel Kräfte gespart. Sogleich feilte er mit Teamchef Michael Kohlmann noch an seinen Returns, um für die nächste Pflichtaufgabe am Montag (2. Spiel nach 04.00 Uhr/MESZ) gegen den weitestgehend unbekannten Daniel Elahi Galan aus Kolumbien bereit zu sein.