Basketball : Medien: NBA nimmt große Hürde für Rückehrplan mit 22 Teams

New York In der NBA läuft alles auf eine Fortsetzung der Saison mit 22 Teams hinaus. Laut US-Medienberichten stimmten die Besitzer der 30 Mannschaften für den von der stärksten Basketball-Liga der Welt ausgearbeiteten Plan.

Zustimmen muss nun noch die Spielergewerkschaft, erwartet wird diese Entscheidung am Freitag. Nach Informationen von ESPN stimmten 29 Besitzer für den Plan, mit den jeweils besten acht Teams der Eastern und Western Conference die wegen der Corona-Krise unterbrochene Saison fortzusetzen. Dazu kommen den Angaben zufolge New Orleans, Portland, San Antonio, Sacramento, Phoenix und Washington - alles Mannschaften, die normalerweise noch die Playoff-Ränge in Reichweite gehabt hätten.