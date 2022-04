Turnier in Miami : Medwedew verpasst Rückkehr an Tennis-Spitze

Medwedew verpasst Rückkehr an Tennis-Spitze

Turnier in Miami

Miami Titelverteidiger Hubert Hurkacz hat Daniil Medwedew beim Masters-1000-Turnier in Miami die erhoffte Rückkehr an die Spitze der Tennis-Weltrangliste verwehrt.

Der 25 Jahre alte Pole setzte sich im Viertelfinale gegen den ein Jahr älteren Russen mit 7:6 (9:7), 6:3 durch. Im Halbfinale trifft er nun auf den erst 18 Jahre alten Spanier Carlos Alcaraz, der sich in einem enorm spannenden Match 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:5) gegen den Serben Miomir Kecmanovic durchsetzte.

Erst vor wenigen Wochen hatte Medwedew Novak Djokovic an der Spitze der Weltrangliste abgelöst. Durch das frühe Aus zuletzt beim Turnier in Indian Wells verlor der Russe die Top-Position aber sofort wieder - und verpasste nun auch die Chance zur Rückkehr. Der Serbe Djokovic konnte aufgrund seiner fehlenden Corona-Impfung nicht bei den beiden großen Hartplatzturnieren in den USA starten.