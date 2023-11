Weltcup in Östersund Mega-Comeback: Biathletin Preuß verpasst Sieg hauchdünn

Vor allem für Preuß, die von ihrem Freund und Ex-Weltmeister Simon Schempp unterstützt wird, könnte es endlich der Startschuss in eine bessere Zeit werden. Denn in der Vergangenheit musste sich die einst als ähnlich talentiert wie Laura Dahlmeier - letzte Deutsche in Gelb - geltende Bayerin mehr mit ihrer Gesundheit beschäftigen als ihrer Karriere. Auch an so eine Leistung war vor zwei Wochen bei den Testrennen im norwegischen Sjusjoen noch gar nicht zu denken. Da war Preuß, die davor mal wieder mit einer Erkältung zu tun hatte, weit weg von der Konkurrenz. Das musste sie erst mal „zwei, drei Tage verdauen“. Auch, dass sie erstmals nur durch Trainerentscheid ins Team kam, war eine neue Erfahrung.