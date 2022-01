Australian Open : Melbourne: Tennis-Olympiasieger Zverev erreicht Runde zwei

Der Tennisprofi Alexander Zverev bezwingt im deutschen Duell in der ersten Runde bei den Australian Open Daniel Altmaier. Foto: Dave Hunt/AAP/dpa

Melbourne Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat bei den Australian Open seine Auftaktaufgabe überstanden.

Das deutsche Duell mit Daniel Altmaier aus Kempen gewann der Hamburger in Melbourne mit 7:6 (7:3), 6:1, 7:6 (7:1). Im Kampf um den Einzug in die dritte Runde trifft der Weltranglisten-Dritte am Mittwoch auf den Australier John Millman.