Corona-Krise : Merkel: „Sehr klare Entscheidungen“ über Sport am 6. Mai

Merkel: „Sehr klare Entscheidungen“ über Sport am 6. Mai

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat für den 6. Mai „sehr klare Entscheidungen“ für den Sport in der Corona-Krise angekündigt. Foto: Kay Nietfeld/dpa Pool/dpa

Berlin Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat für die nächste Konferenz mit den Ministerpräsidenten am 6. Mai „sehr klare Entscheidungen“ für den Sport in der Corona-Krise angekündigt.

Dann werde es darum gehen, in welcher Art und Weise und unter welchen Bedingungen „bestimmte sportliche Betätigungen“ wieder möglich sein werden, sagte Merkel nach den Beratungen in Berlin. Eine Entscheidung über die Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der Fußball-Bundesliga war zuvor noch einmal vertagt worden.