NBA-Playoffs : Miami erster Halbfinalist - Mavs erzwingen Spiel sieben

Dallas Die Miami Heat haben als erstes Team das Conference Finale der Playoffs in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA erreicht. Mit einem 99:90 (49:48)-Sieg bei den Philadelphia 76ers gewannen die Heat die Viertelfinal-Serie mit 4:2.

Derweil haben die Dallas Mavericks mit einem deutlichen 113:86 (60:45) in ihrer Viertelfinal-Serie gegen die Phoenix Suns ein entscheidendes Spiel sieben erzwungen. Bislang haben beide Teams in der Serie ihre Heimspiele gewonnen - Spiel sieben steigt am Sonntag in Phoenix. Die Suns waren als bestes Team der regulären Saison in die Playoffs eingezogen.