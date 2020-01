WTA-Turnier : Missglückter Start ins Jahr: Kerber in Brisbane gleich raus

Angelique Kerber erhielt einen Dämpfer in der Vorbereitung auf die Australian Open. Foto: Tertius Pickard/AP/dpa.

Brisbane Das neue Tennis-Jahr hat mit der nächsten Enttäuschung für Angelique Kerber begonnen. Die einstige Nummer eins scheiterte beim Turnier in Brisbane schon zum Auftakt knapp an der Australierin Samantha Stosur. Zumindest der alte Kampfgeist war aber wieder zu sehen.

Neues Jahr, neuer Trainer, neue Enttäuschung: Für Angelique Kerber hat das Tennis-Jahr 2020 mit einer weiteren Niederlage begonnen.

Die Wimbledonsiegerin von 2018 verlor beim WTA-Turnier in Brisbane in der ersten Runde knapp mit 6:7 (5:7), 6:7 (4:7) gegen die Australierin Samantha Stosur. Auf dem erhofften Weg zu alter Stärke blitzte bei der nun von Ex-Profi Dieter Kindlmann betreuten Kerber immerhin der alte Kampfgeist auf.

Die 31 Jahre alte Kielerin holte im ersten Satz einen 2:5-Rückstand auf, konnte dann aber ihr Aufschlagsspiel und im folgenden Tiebreak eine 5:1-Führung nicht zum Gewinn des Durchgangs nutzen. Auch im ebenso umkämpften zweiten Satz schlichen sich in den entscheidenden Momenten wieder zu viele Fehler in das Spiel der in Polen trainierenden Norddeutschen ein.

Nach 1:54 Stunden musste sich Kerber der Weltranglisten-98. geschlagen geben und kassierte so einen Dämpfer in der Vorbereitung auf die Australian Open. Das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres beginnt am 20. Januar. Die 35 Jahre alte Stosur freute sich indes über ihren ersten Sieg über eine Top-20-Spielerin seit längerer Zeit. Auf dem Weg zu ihrem überraschenden US-Open-Titel im Jahr 2011 hatte Stosur im Halbfinale gegen Kerber gewonnen, danach aber nur noch wenig Freude an den Duellen mit der nun auf Rang 18 geführten ehemaligen Weltranglistenersten.

Vor der Partie hatte Kerber noch gehofft, der Start in der Ostküsten-Metropole könnte ein gutes Omen sein. 2016 stand sie in Brisbane im Finale und holte danach bei den Australian Open in Melbourne ihren ersten von drei Grand-Slam-Titeln. „Das Wichtigste für mich ist dieses Jahr wirklich, jedes Match mein bestes Tennis zu spielen, so gut es geht, und diese Konstanz wiederzufinden, die ich letztes Jahr besonders am Ende des Jahres verloren habe“, sagte sie vor Turnierbeginn dem ZDF. „Es ist wichtig, dass ich wieder diesen Spielrhythmus zurückbekomme.“