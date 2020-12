Weltcup in Val d'Isère : Mit neuem Mut: Ski-Ass Weidle rast auf Platz fünf

Weltcup in Val d'Isère

Kira Weidle belegte in Val d'Isrère den fünften Platz in der Abfahrt. Foto: Gabriele Facciotti/AP/dpa

Val d'Isère Nach zwei Trainingsstürzen und Platz elf am Freitag glänzt Skirennfahrerin Kira Weidle bei der Abfahrt am Samstag mit dem viertbesten Ergebnis ihrer Karriere. Das Top-Trio bleibt unter sich.

„Ein cooler Tag“ war das für Skirennfahrerin Kira Weidle. Deutschlands beste Speedspezialistin verpasste bei der zweiten Abfahrt dieses Winters in Val d'Isère zwar knapp das Podest.

Als Fünfte feierte die Starnbergerin aber ihr bestes Weltcup-Ergebnis seit dem dritten Platz bei der Abfahrt in Garmisch im Januar 2019 und ihr viertbestes überhaupt. „Sehr zufrieden“ war Weidle mit ihrer „deutlichen Steigerung“ gegenüber dem Rennen am Freitag, bei dem sie noch unter dem Eindruck ihrer zwei Trainingsstürze auf Platz elf gefahren war. Am Samstag agierte sie mit neuem Mut. „Das Selbstbewusstsein ist wieder da“, erklärte die 24-Jährige. Auch körperlich gehe es ihr wieder besser.