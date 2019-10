Boateng wieder fit : Müller gegen Hoffenheim wieder nicht in Bayerns Startelf

Müller gegen Hoffenheim wieder nicht in Bayerns Startelf

Wieder nicht in der Startelf der Bayern: Thomas Müller sitzt auf der Bank. Foto: Sven Hoppe/dpa.

München Ex-Nationalspieler Thomas Müller ist auch beim Bundesliga-Heimspiel des FC Bayern München gegen 1899 Hoffenheim wieder nur Reservist.

Trainer Niko Kovac bietet am Samstag jene Offensivformation um den Vierfach-Torschützen Serge Gnabry auf, die auch zuvor in London beim 7:2-Erfolg in der Champions League gegen Tottenham Hotspur begonnen hatte. Für den 30-jährigen Müller ist es die fünfte Partie nacheinander, die er auf der Bank beginnt.