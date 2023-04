Eishockey München vor heikler Aufgabe im bayerischen DEL-Finale

Auch wenn der EHC in der Hauptrunde alle vier Spiele gegen Ingolstadt gewann, steht das Jackson-Team in der Best-of-seven-Serie, in der vier Siege zum Titel benötigt werden, vor einer immensen Herausforderung. Der Hauptrundenzweite präsentierte sich in den bisherigen Playoffs bärenstark und sehr variabel. Zudem konnte das vom DEL-Coach des Jahres Mark French betreute Team etwas länger regenerieren. Der ERC machte den Finaleinzug bereits Ostermontag gegen die Adler Mannheim perfekt. „Für uns ist es auf jeden Fall von Vorteil, dass wir nach dieser anstrengenden Halbfinalserie ein bisschen Pause haben und die Jungs ihre Batterien aufladen können“, sagte French dem „Donaukurier“.