Tennis : Murray nach Nacht-Match in dritter Australian-Open-Runde

Setzte sich erst am frühen Morgen durch: Andy Murray. Foto: Ng Han Guan/AP/dpa

Melbourne Fast sechs Stunden braucht Andy Murray für den Einzug in die nächste Runde der Australian Open. Am Ende ist früh am Morgen.

Der frühere Tennis-Weltranglisten-Erste Andy Murray hat nach einem nächtlichen Marathon-Match die dritte Runde bei den Australian Open erreicht.

Der 35 Jahre alte Schotte siegte gegen den australischen Lokalmatador Thanasi Kokkinakis nach einem 0:2-Satzrückstand noch 4:6, 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 6:3, 7:5. Als Murray nach 5:45 Stunden Spielzeit mit einer Vorhand das Match beendete, war es bereits kurz nach vier Uhr morgens in Melbourne. Danach stieß er einen langen Jubelschrei aus.

Bereits in der ersten Runde hatte Murray gegen den einstigen Wimbledon-Finalisten Matteo Berrettini aus Italien seine immer noch vorhandenen enormen Kämpferqualitäten gezeigt und sich ebenfalls hauchdünn in fünf Sätzen behauptet. Der fünfmalige Finalist des ersten Grand-Slam-Turniers der Saison trifft in der Runde der letzten 32 auf den an Nummer 24 gesetzten Spanier Roberto Bautista Agut. Zuletzt stand Murray, der wegen Hüftproblemen schon einmal seine Karriere beendet hatte, vor sechs Jahren in der dritten Runde von Melbourne.

